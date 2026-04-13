Vera destaca el cumplimiento del Acuerdo Marco y apunta que comenzarán a negociar uno nuevo este 2026

Reunión de la Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca - CAIB

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha destacado el cumplimiento de la mayoría de puntos del Acuerdo Marco y ha subrayado que la negociación de un nuevo acuerdo para los próximos cuatro años comenzará este 2026.

Así lo ha dicho Vera este lunes en declaraciones a los medios antes de reunirse con los representantes de la Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca.

Este encuentro se enmarca en el calendario de reuniones que el conseller ha mantenido durante el último mes con las juntas de personal docente de Eivissa y Formentera y de Menorca, en las que ha trasladado las mejoras aplicadas al personal docente de los centros educativos públicos.

Durante la reunión, Vera ha informado de que la mayoría de los 36 puntos del Acuerdo Marco ya se han cumplido y que la mejora de las condiciones laborales del personal docente supone una inversión de más de 125 millones de euros.

El conseller ha explicado algunas de las mejoras implementadas, como la reducción de horas lectivas a 18 horas en secundaria y primaria, lo que ha supuesto la creación de 387 nuevas plazas docentes; el impulso de medidas de conciliación y formación; la ampliación de las licencias por estudios y los avances en estabilidad y carrera profesional.

También ha recordado la puesta en marcha del complemento de difícil y muy difícil cobertura, que tiene un coste global anual de más de 8,5 millones de euros, y el incremento a partir del próximo curso del complemento de tutor, que pasará de 34 a 60 euros.

Entre otras cuestiones, ha subrayado la implantación del nuevo sistema Llull, así como el refuerzo de las plantillas realizado durante esta legislatura.

Sobre esta cuestión, la Conselleria ha señalado que en los centros públicos hay actualmente 1.122 docentes más que el curso 2022-2023, a los que hay que sumar los psicólogos educativos y un incremento "notable" de especialistas en atención a la diversidad, como orientadores, ATE y personal especialista de apoyo. En conjunto, el incremento es de 1.865 profesionales más en las aulas.

Además de las mejoras laborales, Vera ha explicado que la Conselleria trabaja "intensamente" en la modernización de las infraestructuras escolares y en el plan de climatización presentado la semana pasada.

En este sentido, ya se ha licitado la redacción de los proyectos para mejorar la climatización de 12 nuevos centros, y se ha encargado a la Fueib un segundo estudio técnico para identificar las necesidades de climatización de otros 20 centros adicionales.

El conseller ha hecho referencia al nuevo decreto de personal docente que está elaborando la Conselleria y que incluye propuestas como la concentración de las horas lectivas en cuatro días para mejorar la organización y la conciliación.

En cuanto a las medidas retributivas, ha recordado la devolución del 2,9 por ciento de las retribuciones complementarias a los docentes afectados por la congelación salarial de los empleados públicos, acción que ha supuesto un gasto de 31,5 millones de euros.

Igualmente, las nóminas del mes de enero se han actualizado con el incremento del 2,5 por ciento de la indemnización por residencia y con el reconocimiento de la carrera profesional, medidas que representan un gasto anual de 21,6 millones de euros.

En la Junta de Personal Docente no Universitario han participado también el secretario autonómico de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer; el secretario general, Tomeu Riera, y las directoras generales Maria Isabel Salas, Joana Maria Cabrer y Neus Riera.