Vera insiste en que "no puede hacer más" por el tema del docente condenado y urge al Gobierno a modificar la ley

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha insistido en que el Govern "no puede hacer más" para tratar de solucionar la problemática generada por la incorporación de un docente condenado por acoso a un alumno.

En la rueda de prensa para presentar el Bachillerato de Excelencia y a preguntas de los medios, el conseller ha reclamado al Gobierno que modifique cuanto antes la ley de protección de la infancia para que los docentes condenados por acoso no puedan volver a ejercer.

"Es un anteproyecto de ley sencillísimo, de un solo artículo, que lo puede llevar la semana que viene al Consejo de Ministros. Que lo lleve por via de urgencia, que se tramite por lectura única en el Congreso de los Diputados y este problema estará solucionado", ha dicho Vera.

Igualmente, ha asegurado que entiende a las familias pero que la Conselleria "tiene las limitaciones que tiene" y que este docente, que actualmente ejerce en el CEIP Son Pisà, no está inhabilitado. "Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal", ha remarcado.