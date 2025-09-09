Vera justifica los cambios en los Centros de Profesorado en la búsqueda de "eficiencia" y "criterios técnicos"

Archivo - El conseller de Educación, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha apuntado que los cambios en la dirección de los Centros de Profesorado (CEP) se han hecho en base a la búsqueda de "eficiencia" y "criterios técnicos".

Así se lo ha trasladado el representante del Govern a la diputada del PSIB Amanda Fernández, que ha planteado sus dudas sobre los procesos de selección de los directores de estos centros.

Vera ha señalado que la formación de los profesores no puede ser igual que la de antaño y ha reprochado a Fernández que el anterior Govern no adaptara esta materia a la nueva "realidad social" de las islas desde el año 2016.

Por eso, ha reivindicado que la formación de los docentes se haga de manera continua, al abordar las necesidades específicas de los docntes a lo largo de su carrera profesional con la finalidad de que esto se refleje en los alumnos.

Vera ha alegado que la intención del Govern es que haya un CEP en cada isla y aunque no se cierren las delegaciones en Inca o Manacor, sí pasarían a depender de un único ente.

De este modo, la formación que se imparta en los CEP se centrará en la adecuación a los nuevos currículos educativos, con acciones formativas adaptadas al contexto educativo actual, contar con el asesoramiento de sociedades científicas y el impulso de la investigación educativa.

Además, ha admitido que se cambiaron algunos cargos en los CEP pero ha negado que se haya hecho bajo criterios políticos, sino que obedecía a esa intención de clarificar la nueva organización y el nuevo régimen de funcionamiento.

Por su parte, Fernández ha criticado que no se haya renovado la comisión de servicio que tenían algunos de los directores de los CEP y, al no convocar la plaza públicamente, no se pudieron presentar.

Asimismo, ha recriminado a Vera que incumpla una proposición no de ley aprobada en 2024 en la que se pedía la convocatoria pública de estas plazas de dirección en los CEP.