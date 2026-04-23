Vera pide a la UE que se exija formación previa para acceder a empleos en el sector turístico

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, directora general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, Diana Jablonska, y su adjunto, Michael Teutsch. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reclamado a la UE que el sector turístico establezca como requisito una formación obligatoria previa para acceder a este tipo de empleos.

Así se lo ha trasladado a la directora general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, Diana Jablonska, y su adjunto en la Comisión, Michael Teutsch, en el marco de un encuentro mantenido en Bruselas para abordar distintos retos educativos compartidos, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Durante la reunión, el conseller ha expuesto la problemática del abandono escolar en Baleares, que es "considerable" a pesar de la mejora registrada en los últimos datos respecto al curso anterior. Vera ha explicado que el modelo económico predominante, fuertemente vinculado al turismo y con una elevada demanda laboral que no exige formación cualificada, "favorece una salida prematura de muchos jóvenes del sistema educativo hacia el mercado de trabajo".

En este contexto, el conseller ha planteado a la Comisión Europea la necesidad de que desde Europa se emita una recomendación a los Estados miembros para que la formación en el sector turístico sea obligatoria, así como también las cualificaciones profesionales asociadas. El objetivo es que, en futuros procesos de negociación de convenios colectivos y de acceso al mercado laboral, esta formación previa sea un "requisito indispensable".

La Comisión Europea ha compartido el diagnóstico y la propuesta formulada por Vera y se ha comprometido a trasladar esta recomendación de cara a la futura Estrategia Europea de Turismo, con la voluntad de "incorporar este enfoque orientado a la cualificación y a la profesionalización del sector".

Además, el Govern impulsará una petición formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que la necesidad de cualificación para acceder al mercado laboral turístico sea objeto de debate a escala europea y se avance hacia un marco común.

Vera ha valorado la respuesta de la Comisión Europea, ya que supone "un primer paso importante y una pieza más del engranaje", para que la formación turística sea "necesaria" y se pueda "combatir la fuga de jóvenes, de talento y la falta de cualificación", con un "impacto directo en la mejora del sistema educativo y del modelo económico de las Baleares".

En el marco de la jornada, Vera, acompañado de la directora general de Relaciones Institucionales y Parlament, Xesca Ramis, ha visitado la Oficina del Govern en Bruselas.

Durante esta visita se han tratado distintas cuestiones estratégicas como las microcredenciales, el programa Erasmus+, el reconocimiento de los estudios universitarios o las infraestructuras de estudios específicos, además de otras iniciativas europeas destinadas a "reforzar la formación, la movilidad y las oportunidades del alumnado y del personal docente de la comunidad".