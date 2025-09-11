El verano en Sant Joan, Ibiza y Sant Antoni ha sido el más cálido desde que hay registros

Archivo - Un hombre come un helado, en una imagen de archivo en Baleares - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

IBIZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El verano en los municipios de Sant Joan de Labritja, Ibiza y Sant Antoni han sido los más cálidos desde que hay registros, según ha destacado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un comunicado, también ha pronosticado este jueves que lo más probable es que en el próximo trimestre, de octubre a diciembre, se registren en Ibiza temperaturas más altas de las habituales y que las cantidades de precipitación sean normales.

En su balance del verano, la Aemet ha destacado que la estación ha sido muy cálida, con una temperatura media de 26,4 grados y una anomalía respecto a los valores normales de 2 grados. En Formentera, ha sido cálido, con una media de 26,8 grados y una anomalía de 1.

Junio fue extremadamente cálido en Ibiza y muy cálido en Formentera, batiéndose el récord de la temperatura media. En Sant Joan de Labritja, ésta fue de 25 grados, con 3,4 grados de anomalía. En Sant Antoni, la temperatura media fue de 26,1 grados y la anomalía de 3,7 grados, entre otros ejemplos. Los meses de julio y agosto fueron también muy cálidos.

Los primeros diez días de septiembre están siendo muy cálidos en Formentera, con una temperatura media de 26,5 grados y una anomalía de 1,6, y cálidos en Ibiza con 25,1 grados y una anomalía de 1 grado.

En Ibiza, este verano hubo una ola de calor del 15 al 18 de agosto. La temperatura más alta de este episodio se alcanzó en Sant Joan de Labritja el 16 de agosto con una temperatura de 41,4 grados siendo la temperatura máxima más alta de todo el verano en Ibiza.

Por otro lado, la temperatura máxima más alta del verano en Formentera fue de 35,6 grados el 17 de agosto.

Este verano, en las Pitiusas se ha registrado un aumento de noches tropicales. En estaciones como la del aeropuerto de Ibiza se registraron 76 noches tropicales, un 35 por ciento más de lo normal, y en Formentera se registraron 83 noches tropicales, un 25 por ciento más. Además, en Formentera se registraron 11 noches tórridas, lo que supone un aumento del orden del 40 por ciento sobre el valor normal, mientras que en Ibiza se registraron cinco noches tórridas en la estación de Ibiza y tres en la del Aeropuerto.

SIN LLUVIAS

En Ibiza, el verano ha sido seco, según la Aemet, puesto que ha llovido un 75 por ciento por debajo de los valores normales. En Formentera también ha sido seco, con un 40 por ciento menos de lo normal.

Junio fue un mes muy seco en Ibiza y Formentera ya que no se registraron datos de lluvia. Julio fue un mes muy lluvioso en ambas islas puesto que se recogieron en Ibiza 6,5 l/m2, un 115 por ciento más respecto al valor normal, y en Formentera 12 l/m2, un 380 por ciento más.

Agosto fue un mes seco, con un 17,3 por ciento por debajo del valor normal, y en Formentera un 11,8 por ciento por debajo del valor normal. La primera decena de septiembre es seca.

En verano, ha aumentado el número de días con lluvias de barro al registrarse cuatro frente a uno, que es lo normal. Durante el verano hubo nueve días con tormentas frente a las seis habituales.