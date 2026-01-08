Verd pide al Govern avanzar en la construcción de VPO y una ronda de circunvalación para quitar tráfico de Sencelles

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd. - CAIB

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, ha pedido al Govern que continúe los trámites para construir las viviendas de protección públicas apalabradas y una ronda de circunvalación que retire el tráfico del centro del municipio.

Estos han sido algunos de los temas que ha tratado el primer edil y la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la audiencia que han mantenido este jueves en el Consolat de Mar, en la que le ha pedido "cumplir con los compromisos adquiridos".

Uno de ellos pasa por la edificación de esta decena de viviendas públicas que se presentó en marzo de 2025 y que, a su manera de ver, están en "un impás". No obstante, Verd ha aclarado que la líder del Ejecutivo le ha mostrado su "compromiso de reactivar el proyecto" para ejecutarlo en 2026.

En materia de vivienda, le ha trasladado al Govern su petición para que los municipios pequeños tengan la posibilidad de facilitar suelo para construir viviendas de protección oficial (VPO) y viviendas a precio limitado (VPL) para los residentes.

"Esto pasa porque los ayuntamientos tengan facilidades para ampliar el suelo urbanizable que está pegado al pueblo. No se habla de grandes urbanizaciones, sino de una demanda que tienen los jóvenes", ha planteado.

En cuanto a la carretera que rodee Sencelles, ha indicado que es "una necesidad imperiosa" y que es una iniciativa que se tramita en el Consell de Mallorca "poco a poco".

Por otra parte, Verd ha solicitado inversiones en infraestructuras deportivas, culturales y educativas, aquí ha citado la antigua fábrica de Osca y el CEIP de Sencelles que, a su juicio, "necesita una intervención importante" después de 20 años.