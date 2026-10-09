Los viajeros en autobús bajan un 1,3% en agosto en Palma y suben un 10,3% los del metro

Archivo - Autobús en Plaza de la Reina. - CORT - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma cayó un 1,3% en agosto y los que se decidieron por el metro crecieron un 10,3% de media en comparación con el año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 5,48 millones de pasajeros en el mes de agosto, mientras que 100.000 pasajeros optaron por el metro.

La evolución del transporte urbano en autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Castilla y León (+12,7%), Murcia (+10,2%) y Extremadura (+9,9%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 1,5%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.