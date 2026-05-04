La víctima de la agresión homófoba de Formentera está ingresada en un centro de Eivissa con traumatismo craneoencefálico

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EIVISSA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La víctima de la agresión homófoba en Formentera permanece ingresada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, según ha informado este lunes el centro sanitario, con un traumatismo craneoencefálico.

Se trata de un varón de 49 años de nacionalidad peruana, que actualmente permanece ingresado bajo la supervisión del servicio de Neurocirugía. El paciente presenta un traumatismo craneoencefálico, con presencia de focos hemorrágicos.

Asimismo, presenta un traumatismo en el globo ocular izquierdo que está siendo evaluado por los especialistas.

Tras la agresión, el hombre acudió por policontusiones al Hospital de Formentera. Según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas, la víctima llegó al centro en la madrugada del 2 de mayo a las 02.33 horas.

El paciente fue atendido por el Servicio de Urgencias por policontusiones y recibió el alta a las 03.28 horas.

El Consell de Formentera ha condenado este lunes esta agresión supuestamente homófoba registrada en la Isla este fin de semana, según ha denunciado una asociación.

Para el Consell, son unos hechos "absolutamente incompatibles" con los valores que definen la isla como sociedad.

También el Govern, a través de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha expresado su "condena más rotunda ante unos hechos absolutamente intolerables que atentan contra la dignidad de las personas y contra los valores de convivencia".