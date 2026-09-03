Víctor Torres se presenta a las primarias del PSOE para ser candidato a la alcaldía de Santa Eulària

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EIVISSA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Víctor Torres Pérez ha anunciado públicamente este jueves su decisión de presentarse al proceso de primarias del PSOE para ser candidato a la alcaldía de Santa Eulària en las elecciones de 2027.

En un comunicado, Torres ha dicho que da este paso "con responsabilidad e ilusión" para construir una candidatura capaz de reunir a toda la familia socialista de Santa Eulària alrededor de un objetivo común, que es ganar la confianza de la ciudadanía.

Entre sus prioridades, ha destacado la necesidad de abordar el modelo de municipio y las dificultades de los vecinos para desarrollar en él su proyecto de vida. "La situación que vive Santa Eulària es el resultado de muchos años priorizando la especulación, el crecimiento sin límites y los intereses de unos poco", ha dicho.

El socialista ha defendido un cambio de prioridades en las políticas municipales y ha reivindicado recuperar el municipio para la ciudadanía. Según ha añadido, quieren recuperar Santa Eulària para su gente y no para que sea un producto para inversores.

"Tenemos ideas, experiencia, capacidad y, sobre todo, un compromiso profundo con lo público", ha concluido.