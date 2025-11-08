Vidal anuncia un apoyo específico del Ministerio de Cultura al festival MoboFest de 20.000 euros

Archivo - El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal, ha anunciado este sábado un apoyo específico del Ministerio de Cultura al festival MoboFest de 20.000 euros.

En nota de prensa, el diputado ecosoberanista en el Congreso Vicenç Vidal ha anunciado que, mediante sus negociaciones, ha conseguido que el Ministerio de Cultura que pilota Ernest Urtasun otorgue una subvención nominativa de 20.000 euros al Mobofest por "su excelente tarea a la hora de consolidar un festival, pensado y hecho desde el Pla de Mallorca, que combina raíces, mediterraneidad y modernidad y que era impensable solo unas décadas atrás".

Vidal ha explicado que el apoyo al Mobofest "se suma a todo un bloque de ayudas directas a proyectos y entidades isleñas que refuerzan la cultura de las Baleares en clave democrática y abierta al mundo como puedan ser la Obra Cultural Balear, el CineCiutat o Casa Planas".

El parlamentario de MÉS per Mallorca adscrito al Grupo Parlamentario Sumar ha añadido que, en colaboración con el Ministerio de Cultura, la idea es ir consolidando "un plan de apoyo a la cultura de las Baleares".