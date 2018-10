Vidal defiende la existencia de consenso en la ampliación de s'Albufera y critica que el PP "solo veía un campo de golf"

Publicado 27/02/2018 10:30:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha defendido este martes durante el pleno el diálogo y el consenso en la ampliación del Parque Natural de s'Albufera, tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Albufera de Mallorca, un procedimiento que culminará con la ampliación en 418 hectáreas; y ha criticado que el PP "donde nosotros vemos un parque natural, ellos solo ven un campo de golf".

Así se ha expresado en respuesta a una pregunta del diputado de Grupo Parlamentario Popular (GPP), Miquel Vidal, quien ha asegurado la falta de diálogo y consenso en las decisiones de la Conselleria en temas de agricultura.

"Sí hay consenso y diálogo, la agricultura conserva el territorio y el paisaje. Hablamos con todas las identidades y dialogamos, hemos llegado a acuerdos con los agricultores, por lo que en la actividad agraria sí hay consenso", ha subrayado el conseller.

Además, desde el PP han resaltado que "imposición es su palabra estrella" y han asegurado que el conseller Vidal "no sabe gestionar". "Prohibir no es gestionar, gestionar es hacer las gestiones necesarias para solucionar un problema. No cree en el consenso", ha expresado la diputada 'popular' Margaret Mercadal, quien ha insistido también en la falta de consenso en cuanto a la declaración de las nuevas ZEPA.

Cabe recordar que Vidal transmitió "total tranquilidad" a los agricultores de la periferia de S'Albufera de Mallorca porque con la ampliación del Parque Natural "no habrá ningún tipo de obstáculo en las medidas de protección" sino "todo lo contrario".