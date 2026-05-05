Vidal (MÉS) reivindica su papel en la reforma legislativa que impedirá casos como el del docente condenado por acoso

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha reivindicado su papel en la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que impedirá que docentes como Miguel Roldán, condenado por acosar a un exalumno menor de edad, acceda a puestos que impliquen el contacto con niños.

El ecosoberanista, en un comunicado, ha subrayado que fue "gracias a su presión" que el ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego se reunión con FAPA Mallorca, que impulsó esta modificación.

Con ella, ha celebrado, se endurecerán las condiciones para ejercer como docente o profesional vinculado con menores a quienes hayan sido condenados por acoso u otros delitos.

"A partir de ahora la legislación española impedirá que un condenado por abusos a menores pueda trabajar en contacto con niños o adolescentes. Es de justicia que personajes como Miguel Roldán estén lejos de nuestros hijos", ha indicado.