Vidal traslada al delegado que "detener activistas contra la turistificación es un ataque a los derechos civiles"

Archivo - El diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal.
Archivo - El diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 14:36
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PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal, ha trasladado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que detener a "activistas contra la turistificación es una vergüenza y un ataque a los derechos civiles más básicos".

En su cuenta personal en la red social X, Vidal ha considerado que estas dos detenciones son una "criminalización injustificable" y ha considerado necesario saber "qué unidad de la Guardia Civil lo está haciendo y bajo qué dirección".

Precisamente, la plataforma 'Menys turisme, més vida' ha convocado una concentración de apoyo a las dos mujeres detenidas este miércoles a las 18.00 horas en la rampa de los juzgados de Vía Alemania, de Palma, con motivo de su pase a disposición judicial.

Según ha informado la Guardia Civil, dos mujeres han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico, tras las denuncias recibidas por la vandalización de cinco inmobiliarias en el municipio de Santa Maria el pasado 31 de mayo.

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