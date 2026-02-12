El viento deja gran número de árboles, postes eléctricos y farolas caídas en Menorca

Árbol caído en una carretera de Menorca a causa del fuerte viento - X CONSELLERIA DE AGRICULTURA

MENORCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento que afecta este jueves a Baleares ha provocado en Menorca la caída de numerosos árboles, farolas y postes eléctricos que han supuesto cortar el tráfico en algunos puntos de la isla.

Las rachas de viento han alcanzado hasta el momento los 101 kilómetros por hora en Es Mercadal y 87 kilómetros por hora en el Aeropuerto de Menorca.

Los Bomberos, las policías locales, miembros de Protección Civil trabajan desde esta mañana para intentar dar solución al gran número de incidencias que está dejando la borrasca Nils en Menorca. También están participando bomberos forestales del Ibanat y técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, especialmente en las labores de retirada de árboles.

En Maó, la carretera de Milà ha quedado cerrada al caer un palo eléctrico, del mismo modo que se ha cerrado la calle Dragonera por el desprendimiento de una plancha metálica. Asimismo, se ha cerrado al tráfico la Costa d'en Reynés y el Camí de Baix de Llucmaçanes por la caída de árboles.

El Ayuntamiento de Maó también ha decido cerrar los parques infantiles debido a los fenómenos meteorológicos adversos.

En Sant Lluís, la brigada municipal ha actuado en la zona de Son Remei para retirar un árbol caído que había arrancado cables de Telefónica

Por otro lado, se han suspendido todos los actos en zonas exteriores y, por tanto, las actividades de Carnaval previstas por los ayuntamientos y centros educativos con motivo del Jueves Lardero se han cancelado.