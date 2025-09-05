Vilafranca cree que el PTI actual es "elitista" y permite multiplicar por diez las plazas turísticas en rústico

Archivo - El presidente del Consell insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, en una imagen de archivo del 29 de septiembre de 2023 - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha considerado este viernes que el actual Plan Territorial Insular (PTI), aprobado por el equipo de gobierno del PSOE, Més per Menorca y Podem hace dos años es "elitista" y permite multiplicar por diez las plazas turísticas en suelo rústico, sin establecer ningún límite al crecimiento en zonas turísticas.

Vilafranca ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la propuesta de modificación del PTI. "La norma territorial aprobada en 2023 se hizo con prisas y sin incluir estudios esenciales como la capacidad de carga turística de la isla", ha dicho. "No es admisible que una isla declarada Reserva de Biosfera no tenga este estudio y ahora lo hemos hecho y lo incorporamos porque la protección de nuestro territorio no puede ser una opción, debe ser una obligación", ha añadido.

También ha expuesto que el plan vigente permite multiplicar por diez las plazas turísticas en suelo rústico -pasando de 1.252 a más de 13.000 posibles-, sin establecer ningún límite al crecimiento en zonas turísticas. "Esto significaba turistificar el campo e ignorar los retos más urgentes de Menorca. Ahora queremos poner orden y dar seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como al sector económico. Apostamos por facilitar el acceso a la vivienda", ha subrayado.

"Lo que queremos es que la gente sepa qué puede hacer y dónde", ha manifestado el presidente, quien ha destacado que "la normativa debe dar seguridad y confianza, no confusión y bloqueo"

Según Vilafranca, la propuesta del Consell introduce medidas para reforzar el modelo territorial y adaptarlo a los retos actuales. En este sentido, ha desgranado como los ejes principales de la modificación la preservación del paisaje, del suelo rústico y del patrimonio; el impulso de las energías renovables y el fomento de la agricultura sostenible y del producto local, así como el blindaje del campo menorquín con herramientas para garantizar su futuro y ofrecer oportunidades a los agricultores.

Por otro lado, los 'populares' plantean que la norma facilite el acceso de los menorquines a una vivienda digna y apoye a los ayuntamientos para poner suelo urbano a disposición de la ciudadanía. "Por primera vez, el PTI introduce límites al crecimiento de plazas turísticas, con el objetivo de fomentar un modelo basado en la calidad y no en la cantidad. También se incorporan nuevas figuras más accesibles para los jóvenes, como albergues y refugios", ha explicado el presidente del Consell.

Finalmente, la modificación incluye actuaciones que compatibilizan la seguridad con la preservación del medio ambiente y del patrimonio y la modificación de más de una decena de artículos para reducir la burocracia y dar claridad y seguridad a los ciudadanos y a las empresas.

Vilafranca ha defendido que el nuevo PTI es "una herramienta pensada para afrontar retos que se han pospuesto durante años, como son el acceso a la vivienda, la gestión del agua o la regulación del turismo, al tiempo que impulsa el bienestar social y la protección de la naturaleza".

También ha remarcado que el objetivo es el desarrollo equilibrado de la isla, tal como marca la declaración de Reserva de Biosfera. "Se trata de encontrar la armonía entre el desarrollo económico, el bienestar social y la preservación de Menorca, porque nuestra condición de Reserva de Biosfera es una responsabilidad colectiva", ha argumentado.

Por su parte, la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Nuria Torrent, ha detallado que se está ultimando el texto del PTI con la correspondiente tramitación técnica y legal.

"Queremos que todos los menorquines tengan las mismas oportunidades, que puedan vivir y trabajar en la isla con calidad de vida. Este es nuestro compromiso: un PTI para todos, hecho con rigor y pensando en el presente y en el futuro de Menorca", ha concluido el presidente del Consell.