Virgilio Moreno reelegido secretario general en la nueva ejecutiva de los Socialistas de Inca - PSIB-PSOE

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Virgilio Moreno ha sido reelegido secretario general en la nueva ejecutiva de los Socialistas de Inca, que han renovado su Comisión Ejecutiva con un equipo de 31 hombres y mujeres que combinan experiencia y juventud.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que los Socialistas de Inca han renovado su Comisión Ejecutiva en una asamblea, en la que el alcalde de Inca, Virgilio Moreno ha sido ratificado como secretario general.

El equipo que acompaña al reelegido como secretario general de los Socialistas de Inca está formado por 31 hombres y mujeres que combinan experiencia y juventud, con ilusión y compromiso para seguir transformando la ciudad.

Tal como ha expresado Virgilio Moreno, "esta es una ejecutiva muy preparada, con energía y capacidad para continuar avanzando en el proyecto colectivo de 'Inca Som Tots'".

Durante el acto, Moreno ha recordado que ya hace diez años que los Socialistas asumieron el reto de gobernar Inca para transformarla, y que "hoy la ciudad es más viva, abierta, inclusiva y conectada".

Al respecto, el reelegido secretario general ha valorado que, en este periodo, se han logrado hitos destacados como la recuperación del Teatro Principal como emblema cultural, el impulso de la vivienda pública, la construcción de nuevas infraestructuras educativas, la mejora de la movilidad urbana con más aparcamientos, carril bici y transporte público, la creación de nuevas zonas verdes, el refuerzo de los servicios sociosanitarios y la consolidación de Inca como ciudad "orgullosamente inclusiva" y "cohesionada".

Sobre lo retos de futuros, los Socialistas de Inca se han comprometido a continuar mejorando la ciudad de Inca y la vida de los inquers. En este sentido, la nueva ejecutiva se ha fijado como retos prioritarios la mejora de los barrios, el fortalecimiento de los servicios públicos, dar respuesta a las personas que más lo necesitan y avanzar hacia una ciudad más sostenible e innovadora.

"Nuestro objetivo está claro: lograr la cuarta legislatura consecutiva y continuar transformando Inca. Lo haremos desde la unidad, el compromiso y la esperanza colectiva", ha concluido Virgilio Moreno.