La vivienda en alquiler sube un 1,9% interanual en julio en Baleares

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler en Baleares se ha encarecido un 1,9% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos de idealista.

Según los datos difundidos este lunes por el portal inmobiliario, las rentas se han frenado respecto a junio un 0,8% y se sitúan en 20,3 euros el metro cuadrado.

En el conjunto del país, el precio del alquiler en España ha subido un 6,8% interanual durante el mes de julio hasta los 15,3 euros/m2.