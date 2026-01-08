Vivienda en Baleares: en algunos municipios los precios suben más de un 30%

Archivo - Vista general de Llucmajor - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR - Archivo

PALMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha cerrado el año 2025 con la vivienda usada un 14,6% más cara que el año anterior, hasta los 5.267 euro/m2, aunque con encarecimientos por encima del 30% en algunos municipios, según datos de Fotocasa.

"Esto confirma la fortaleza y la presión sostenida sobre el mercado inmobiliario en las Islas. El crecimiento registrado en 2025 se enmarca en el cambio de ritmo iniciado en 2023 y sostenido durante 2024. Las subidas de este año reflejan la combinación de alta demanda, interés inversor y escasa oferta, factores que marcan el mercado insular", según ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

El precio se incrementa en los 17 municipios analizados en 2025 con variación anual. La subida anual más destacada se produce en Inca con un incremento del 35,9%. Le siguen Campos (32,9%), Manacor (31,4%), Sant Antoni de Portmany (30,4%), Sant Josep de sa Talaia (25,0%), Llucmajor (23,0%), Andratx (21,5%), Ciutadella de Menorca (19,2%), Palma de Mallorca (14,4%), Son Servera (13,7%), Capdepera (11,2%), Ibiza (10,1%), Santanyí (4,8%), Alcúdia (3,3%), Ses Salines (2,9%), Calvià (1,6%) y Santa Eulària des Riu (1,0%).

En 2025, siete municipios superan los 6.000 euro/m2. Encabeza el ranking Santa Eulària des Riu con 8.494 euro/m2, Ibiza con 7.689 euro/m2, Sant Antoni de Portmany con 7.608 euro/m2, Sant Josep de sa Talaia con 7.440 euro/m2, Andratx con 6.982 euro/m2, Campos con 6.791 euro/m2 y Calvià con 6.747 euro/m2.

Por otro lado, los municipios con los precios por debajo de los 4.000 euro/m2 son Inca con 2.782 euro/m2, Manacor con 3.156 euro/m2, Maó con 3.405 euro/m2 y Son Servera con 3.687 euro/m2.