La vivienda, la condonación de deuda y la inmigración centrarán el debate del pleno del próximo martes en el Parlament

Archivo - El pleno del Parlament Balear, durante una sesión plenaria. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vivienda, la condonación de la deuda y la inmigración centrarán el debate del pleno del Parlament del próximo martes, día 23 de septiembre, que comenzará a las 10.00 horas, sin la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que asistirá a la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones.

MÉS per Menorca defenderá en la próxima sesión plenaria una interpelación urgente en materia de vivienda, "el gran fracaso del Govern", según el portavoz de los menorquinistas, Josep Castells.

Castells ha asegurado que "con la boca pequeña", el Ejecutivo autonómico ya está reconociendo los escasos resultados en materia de vivienda. El menorquinista ha recordado que siempre se le ha acusado de verlo "todo negativo" cuando ha criticado la política de vivienda. "Resulta que lo que decíamos nosotros es lo que ahora el Govern ve que pasa", ha señalado.

La sesión incluirá además el debate de una moción impulsada por el PSIB-PSOE sobre condonación de la deuda y dos proposiciones no de ley (PNL). Una de ellas es de Vox para promover un acuerdo para la integración de los menores migrantes con sus familias.

El pleno comenzará no obstante con el debate de las preguntas de control al Govern, con temas como la sequía, la ley de conciliación, los menores migrantes no acompañados y el decrecimiento turístico.

Precisamente, de turismo ha hablado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, tras la Junta de Portavoces de esta semana, y después de la publicación por parte de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) de los resultados de la Encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en Baleares 2024.

Durán afirmó este miércoles en rueda de prensa que los resultados de la encuesta no suponen ni para el PP ni para el Govern "ninguna sorpresa", desde el momento en que Marga Prohens ha sido la primera presidenta en "hablar de límites y de contención".

La portavoz adjunta del PP hizo esta valoración poco después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, señalase que "negar la realidad hace que lleguen las sorpresas cuando se encarga una encuesta y la población dice que se haga lo que Prohens dice que no va a hacer".

Durán añadió que los resultados de la encuesta reafirman lo que ya se pensaba, que hay que poner límites y contención. "Los ciudadanos reconocen que tienen que haber límites, pero también reconocen la importancia del turismo en la economía del archipiélago", indicó.

Para el socialista, la encuesta contradice las declaraciones de la propia Prohens este pasado martes en el pleno del Parlament, que dijo que escuchar hablar de decrecimiento hace temblar a muchas familias y autónomos. "La ciudadanía tiembla con la situación actual, con que haya más permisividad con el alquiler turístico y con la dificultad para acceder a una vivienda", apuntó.

"La gente lo está percibiendo", afirmó sobre la misma cuestión el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que, en todo caso hizo un llamamiento a no confundir preocupación por el impacto del turismo con "animadversión" hacia el turista. Para el menorquinista, la culpa de la masificación no es de los turistas, sino de los destinos que no saben gestionar la llegada de visitantes. "El turista viene porque tiene vuelos, hotel y alfombra roja", concluyó.

Finalmente, a juicio de MÉS per Mallorca, los resultados de la encuesta de la Aetib son un aval a las políticas que reclaman los ecosoberanistas. El portavoz en la Cámara autonómica, Lluís Apesteguia, afirmó que es un "clamor" y que ha quedado de manifiesto que la sociedad quiere un cambio de rumbo y que existe una apuesta por el decrecimiento. "Igual ahora son más propicios a escuchar más a la ciudadanía que a los empresarios", añadió.