La vivienda se encarece un 20,3% interanual en abril en Baleares

Archivo - Un cartel de viviendas en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda ha aumentado en abril Baleares un 20,3% a nivel interanual, según datos de Tinsa.

Así, el estudio ha indicado que en Baleares y Canarias el precio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 1% respecto al mes anterior.

En términos generales, el valor medio de la vivienda nueva y usada en España se encareció un 1,6% entre marzo y abril. El crecimiento en el último año alcanza el 15,4%.