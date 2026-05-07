La vivienda se encarece un 20,3% interanual en abril en Baleares

Archivo - Un cartel de viviendas en venta.
Archivo - Un cartel de viviendas en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 9:49
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PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda ha aumentado en abril Baleares un 20,3% a nivel interanual, según datos de Tinsa.

Así, el estudio ha indicado que en Baleares y Canarias el precio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 1% respecto al mes anterior.

En términos generales, el valor medio de la vivienda nueva y usada en España se encareció un 1,6% entre marzo y abril. El crecimiento en el último año alcanza el 15,4%.

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