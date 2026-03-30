La vivienda de segunda mano sube un 2,4% en Baleares en el primer trimestre de 2026

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido en el primer trimestre del año 2026 un 2,4%, con un incremento interanual del 8,5%, según Fotocasa.

Según ha informado este lunes el portal inmobiliario en un comunicado, el precio de la vivienda lleva 11 meses por encima de los 5.000 euros por metro cuadrado y en marzo de 2026 esta cifra ha alcanzado los 5.395 euros, consolidando a Baleares como la comunidad autónoma con el precio de la vivienda más elevado de España.

Además, en seis de los 17 municipios de las Islas el precio por metro cuadrado supera los 7.000 euros, siendo estos Sant Antoni de Portmany, con 8.472 euros, Andratx con 7.503 euros, Calvià con 7.125 euros, Santa Eulària des Riu con 8.693 euros, Eivissa con 7.665 euros y Sant Josep de sa Talaia con 7.006 euros por metro cuadrado.

De esta forma, Baleares continúa siendo la comunidad con el precio más elevado por metro cuadrado de España, que tiene una media de 3.014 euros por metro cuadrado, y supera a Madrid, que queda como la segunda más cara, con un metro cuadrado de 5.372 euros de media.

Por otra parte, la variación trimestral del precio del metro cuadrado en Baleares se sitúa en décimo lugar, con un aumento del 2,4%. Así, Navarra es la comunidad que mayor incremento ha registrado, con una subida del 6,4% a marzo de 2026, seguida de Murcia, con un 4,8%, y Andalucía, con un 4,7%.

Siguiendo esta tendencia, Palma ocupa un puesto intermedio entre las capitales de provincia con mayor incremento trimestral, en el puesto número 30, con un precio de 5.269 euros por metro cuadrado y un incremento del 1,8%. Por su parte, Palencia es la ciudad que mayor incremento ha presentado, con un 9,8% y un precio medio de 2.034 euros por metro cuadrado. San Sebastián es la capital con el precio más alto, con 7.282 euros por metro cuadrado.

Según ha indicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, Baleares "mantiene una tendencia alcista que ha llevado el precio medio a los 5.395 euros por metro cuadrado y lidera el ranking nacional de precios, situándose incluso por delante de Madrid".

Matos ha explicado que este comportamiento responde a un mercado de la vivienda con una oferta "estructuralmente insuficiente" frente a una demanda de alto poder adquisitivo que sigue viendo en las Islas un "valor refugio" y un destino prioritario, lo que continúa empujando los precios hacia cotas "históricas".