La vivienda de segunda mano sube de media 26.500 euros en un año en Baleares

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha subido de media 26.500 euros en un año en Baleares, según datos de Fotocasa.

Según los mismos datos, el precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha caído un -0,7% en su variación mensual y ha subido un 6,5% en su variación interanual y sitúan el precio medio de las viviendas ofertadas en julio en 5.401 euros/m2.

De este modo, el archipiélago ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 80 m2, pasando de 405.551 euros a 432.052 euros en julio de 2026 (26.501 euros de diferencia).

Según la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, la corrección mensual registrada en Baleares no supone un cambio de tendencia, ya que el mercado continúa mostrando un crecimiento interanual del precio de la vivienda de segunda mano.

"En los próximos meses es probable que la actividad evolucione hacia una fase de mayor normalización debido a las limitaciones financieras de una parte de la demanda. Sin embargo, la escasez de oferta continuará condicionando el mercado y mantendrá la presión sobre los precios, dificultando que el acceso a la compra mejore de forma significativa", ha explicado Matos.

Por municipios, el precio medio de la vivienda de segunda mano sube en nueve de los 12 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa.

En seis de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 10% y son Inca (35%), Capdepera (34,2%), Manacor (25,7%), Sant Antoni de Portmany (21,2%), Alcúdia (15%) y Calvià (13%).

Por otro lado, las localidades con los descensos interanuales son Campos (-4,1%), Llucmajor (-1,2%) y Santa Eulària des Riu (-0,3%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en julio, el orden de las ciudades con un precio superior a los 5.000 euros/m2 es Santa Eulària des Riu con 8.494 euros/m2, Sant Antoni de Portmany con 8.266 euros/m2, Eivissa con 7.351 euros/m2, Calvià con 7.260 euros/m2, Campos con 6.803 euros/m2 y Palma con 5.200 euros/m2.

Por otro lado, los municipios más económicos con precios inferiores a los 4.000 euros el metro cuadrado son Inca con 3.276 euros/m2, Manacor con 3.432 euros/m2 y Maó con 3.551 euros/m2.