La vivienda usada en Baleares sube un 9,1% desde noviembre de 2024 y se sitúa en los 5.115 euros/m2, según idealista

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha aumentado un 9,1% durante el último año y el metro cuadrado en este mes de noviembre cuesta 5.115 euros de media.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del índice de precios del portal inmobiliario idealista, en el que se constata que el precio no ha variado en el último mes y en los últimos tres meses habría subido un 0,9%.

Los municipios del archipiélago más caros son Sant Joan de Labritja, con un 8.235 euros/m2 --se encarece un 3,9% en un año--; Santa Eulària des Riu, con 7.889 euros/m2 --un 7,7% más--; y Andratx, con 7.557 euros/m2 --baja un 2%--.

Por contra, los más económicos para comprar una vivienda son Lloseta, con 2.333 euros/m2 --baja un 6,5%--; Muro, con 2.334 euros/m2 --sube un 17,3%--; y Felanitx, con 2.461 euros/m2 --un 25,3% más caro--.

Los mayores incrementos de precio en el último año se han producido en Porreres, un 51,6% --2.525 euros/m2--; Colònia de Sant Pere, con un 40,7% --5.102 euros/m2--; y Artà, con un 27,5% --3.476 euros/m2--. Asimismo, las bajadas más pronunciadas se han dado en Sencelles, un 8,8% de rebaja --3.688 euros/m2--; Santa Maria del Camí, un 7,3% --4.412 euros/m2--; y la ya comentada de Lloseta.

Por lo que se refiere a las principales ciudades de las islas, en Palma se sitúa en los 5.034 euros/m2 --un 14,1% más alto--, en Ibiza en los 6.790 euros/m2 --un 2,3% de subida-- y Maó en los 3.574 euros/m2 --un 22,3% de aumento--.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 16,1% interanual durante el mes de noviembre, situándose en 2.605 euros/m2. Este dato supone además una subida de un 4,3% en los tres últimos meses, de un 2% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Baleares con 5.114 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid --4.491 euros/m2--. Les siguen Euskadi --3.376 euros/m2--, Canarias --3.123 euros/m2--, Cataluña --2.739 euros/m2-- y Andalucía --2.735 euros/m2--. En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura --1.023 euros/m2--, Castilla-La Mancha --1.027 euros/m2-- y Castilla y León --1.287 euros/m2--, que son las comunidades más económicas.