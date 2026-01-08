La vivienda en venta sube en diciembre casi un 4%, según pisos.com

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en Baleares en diciembre de 2025 tuvo un precio medio de 5.125 euros por metro cuadrado, lo que supone un ascenso del 0,21% frente a noviembre y una subida del 3,93%, la tercera más alta de España, respecto al año anterior, según datos de pisos.com

Con estos datos, Baleares fue la autonomía más cara del país, seguida de Madrid (4.534 euro/m2).

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en diciembre de 2025 registró un precio medio de 2.427 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso del 0,25% frente a noviembre. La subida trimestral fue del 0,54%, mientras que el repunte semestral alcanzó el 0,89%. Interanualmente, se produjo una subida del 3,52%.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha indicado que los precios han seguido una trayectoria ascendente sostenida. "Este alza no es uniforme, pero responde a una confluencia de factores que van más allá de la simple ley de la oferta y la demanda", ha afirmado.

En este sentido, el experto se refiere a la escasez estructural de oferta en ubicaciones demandadas. "El producto asequible desaparece rápidamente y la oferta remanente tiende a concentrarse en segmentos de mayor precio o en inmuebles con características menos atractivas, lo que eleva los precios medios", ha añadido.

De cara a 2026, el directivo opina que la dinámica seguirá favoreciendo a compradores con solvencia y perfiles flexibles, pero continuarán creciendo las barreras para quienes aspiran a acceder a la propiedad por primera vez o con recursos más restringidos, alargando su estatus de inquilinos o trasladando su zona de interés más lejos.

FORMENTERA FUE LA POBLACIÓN MÁS CARA DEL PAÍS

Por municipios, Palma arrojó una subida mensual del 0,06%. De un año a otro, la capital se revalorizó un 1,96%. Con 5.308 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025, Palma fue la tercera capital de provincia más cara.

Respecto a los municipios baleares, Sóller (9,05%) fue el que más creció de la autonomía en el cuarto trimestre, mientras que Alcúdia (-1,06%) fue la localidad balear que más cayó.

En la variación interanual, Andratx (24,83%) fue el municipio balear que más creció, mientras que Santanyí (-13,94%) fue el que más descendió de Baleares.

Con 9.973 euros por metro cuadrado, Formentera fue la población más cara del país en diciembre de 2025. Sa Pobla (2.188 euro/m2) fue la más asequible de la autonomía.