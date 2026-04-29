Las viviendas visadas en enero y febrero en Baleares crecen un 110% en comparación con 2025

Archivo - Bloques de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares ha visado un total de 1.404 viviendas entre enero y febrero de 2026, lo que representa una subida del 109,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 669.

Así se desprende del 'Momento Económico de Baleares' elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística y que refleja una actividad dinámica en el sector de la construcción y consolida la tendencia alcista con la que se cerró 2025, según ha trasladado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

Tal y como se apuntó en el último 'Informe de Coyuntura Económica', el número de viviendas visadas en todo el 2025 fue de 4.842, un 29,8% más que el 2024 y el nivel más alto desde el 2009.

En los dos primeros meses de este año continúa el incremento, según el Govern, acelerado por los efectos de la ley de simplificación administrativas.

Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social en Baleares sigue marcando cifras récord, con un incremento del 3,2% en marzo y alcanzando las 528.048 personas. El incremento se dio tanto en el régimen general (+3,4 %) como en los autónomos (+2,2 %).

En cuanto al sector turístico, el gasto turístico siguió aumentando en los dos primeros meses del año un 2% y alcanzó los 627 millones de euros. El gasto por persona se situó en los 1.051 euros (+10%), mientras que el gasto por persona y día fue de 147 euros (+5,7 %).

Al mismo tiempo, el número de turistas, entre enero y febrero, disminuyó un 7,3% en comparación con 2025. La caída fue más pronunciada entre los turistas internacionales (-8,4%) que entre los nacionales (-5,7%).

Aún así, en el mes de febrero el sector de los servicios se recuperó del bajón de enero gracias al dinamismo de las actividades profesionales y administrativas, lo que posibilitó un crecimiento del 4,4% en la facturación, casi triplicando la media española, que fue del 1,6% en el segundo mes del año.

Por último, la Conselleria ha destacado que la inestabilidad geopolítica provocada por el conflicto en Oriente Medio rompió en marzo la tendencia a la baja de la inflación.

Así, el aumento de los precios fue del 3,6% en Baleares, por el 3,4% del conjunto de España, impulsado especialmente por el aumento del precio de los carburantes.