Vox avanza que hará un discurso de "oposición" al Govern durante el Debate de Política General

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, interviene en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha adelantado que su intervención en el Debate de Política General que se celebrará este martes y miércoles hará un discurso de "oposición" al Govern.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reivindicado se comportarán como "un partido de oposición", pese a que al inicio de la legislatura llegaran a un pacto de investidura con el PP y que "la mayoría de los decretos" del Govern hayan salido adelante con el apoyo de Vox.

De este modo, ha aclarado que estarán pendientes de la intervención que haga la presidenta del Govern, Marga Prohens, este martes pero en el borrador de su discurso ha detallado que tratarán aspectos como la inmigración, la vivienda o la lengua.

Cañadas ha exigido el cumplimiento de los puntos del Pacto de Presupuestos de 2025, por lo que ha vuelto a criticar el "bloqueo" del PP a la ley de Vox para conseguir la vehicularidad del castellano en la educación y ha pedido que se permita su debate en el Parlament.

Al hilo de lo sucedido la semana pasada, cuando se rechazó el decreto de proyectos estratégicos tramitado por el Govern, ha acusado al PP de "decir una cosa y la contraria en el mismo día" y de "precipitarse en las negociaciones", además ha resaltado que los votos de Vox "se hacen valer".

FLOTILLA "CHUPIPANDI"

También se ha preguntado al diputada por la situación de la tripulación de la Flotilla Global Sumud, a la que ha calificado de barco "chupipandi" y de "'performance'".

Cañadas ha argumentado que es una "cortina de humo" y con este asunto "no se habla" de los supuestos "casos de corrupción" relacionados con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reprochado el "gasto" que ha podido suponer enviar el barco de la Armada.