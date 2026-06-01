Vox avanza su posible rechazo en el Parlament a la limitación de vehículos en Mallorca alegando la libre circulación

Archivo - Un coche circula por una carretera de Mallorca. - Ayuntamiento de Manacor - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha mostrado su previsible rechazo en el Parlament a la ley que limite la entrada de vehículos en Mallorca, ya que la han calificado de "anticonstitucional" por, supuestamente, vulnerar la "libre circulación de los ciudadanos españoles por todas la comunidades autónomas".

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha respondido así al ser preguntada, en rueda de prensa, por la iniciativa anunciada este lunes por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por lo que ha supuesto que, "por coherencia", votarán en contra como han hecho en otras ocasiones, como con la propuesta llegada desde la isla de Eivissa.

No obstante, ha apuntado que a quien le corresponde fijar la posición del partido en el Consell de Mallorca es al vicepresidente segundo de la institución, Pedro Bestard.

Además, Cañadas ha justificado su postura con "casos absurdos" como los de una vecina de Eivissa con casa en Formentera, a la que se le habría denegado la entrada de su vehículo porque se había llenado el cupo de los automóviles que podían circular por la isla durante ese día.

También ha puesto el ejemplo de algún residente en Mallorca que tenga familiares en la península y quieran venir a la isla con su coche pero que no lo puedan hacer por estas restricciones.

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