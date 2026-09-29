Vox desconfía de los decretos del Gobierno sobre vivienda y los califica de electoralistas

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - VOX

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha expresado este martes su desconfianza en los decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y los ha calificado de electoralistas.

En declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, Cañadas además se ha referido a las medidas como hipócritas. "Después de ocho años de gobierno, ahora se deciden a hacer un decreto sobre medidas para el tema de la vivienda, con más de 750.000 desahucios a sus espaldas", ha afirmado.

Manuela Cañadas ha descartado el apoyo de los de Abascal a los decretos recordando que la dirección del partido ya ha dicho que a este Gobierno no se le apoya nada. "En ocho años no ha hecho nada, ahora no van a hacer nada. Son todo medidas totalmente populistas y no tienen ningún tipo de credibilidad ni de seriedad", ha añadido.

La portavoz de Vox en la Cámara autonómica ha insistido en que "el mayor enemigo de España es Pedro Sánchez" y que cualquier solución que venga de su mano "es despreciable".

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.