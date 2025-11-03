Vox exige al Govern la paralización "inmediata" de la planta industrial de baterías de litio proyectada en Pollença

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido al Govern balear la paralización "inmediata" de la planta industrial de baterías de litio proyectada en Pollença (Mallorca), que ha calificado de "atentado contra el medio ambiente y la salud de los mallorquines, disfrazado de ecologismo".

En rueda de prensa previa al pleno, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha advertido que el proyecto "pretende ubicar 16 contenedores industriales cargados de litio junto a un torrente, en una zona rústica y ecológicamente sensible", lo que supone, en su opinión, "una amenaza directa a la seguridad de los vecinos y al entorno natural".

"Nos venden esta planta como transición energética, pero lo que esconden es una auténtica bomba de relojería con riesgo real de incendios, emisiones tóxicas y contaminación de acuíferos. Esto no es energía limpia, es energía sucia disfrazada de verde", ha declarado Cañadas.

Vox ha denunciado que el Govern balear podría declarar el proyecto como "de interés industrial estratégico" para agilizar su tramitación ignorando a los vecinos. "En ese suelo rústico no se puede ni ampliar una caseta de aperos, pero ahora van a colocar toneladas de litio. ¿Dónde queda el sentido común?", ha añadido la portavoz.

El partido también ha criticado el "uso ideológico de la Agenda 2030 como coartada para destruir el paisaje mallorquín". "Mallorca no puede convertirse en el laboratorio de las imposiciones de Bruselas. El Govern balear debe paralizar este proyecto de inmediato".

Vox ha mostrado de este modo su respaldo absoluto a los vecinos de Pollença, que ya han recogido más de 1.400 firmas y han salido a la calle en defensa de su tierra. "Estaremos a su lado, daremos la batalla institucional y no vamos a permitir que conviertan Mallorca en un vertedero de contenedores industriales mientras se llenan la boca hablando de sostenibilidad", ha subrayado Cañadas.