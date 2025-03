Vox insiste en su predisposición a negociar unos presupuestos si se cumplen sus condiciones: "No está la puerta cerrada"

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha insistido en la predisposición de su formación a negociar unos presupuestos autonómicos con el Govern siempre que éste cumpla con sus condiciones.

"Nosotros nos hemos sentado a hablar siempre que ha querido Costa, o sea que no es que la puerta esté cerrada ni la llave puesta, sino que él no ha llamado a la puerta, que es lo que tiene que hacer. Que llame y se la encontrará abierta", ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha sido después de que los representantes de Vox se reunierán con el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, para abordar la batería de medidas de contención turística presentadas por el Ejecutivo autonómico. A preguntas de los periodistas, Cañadas ha reiterado --como ya hizo en el pleno del martes el diputado Sergio Rodríguez-- que el pacto alcanzado en la Comunidad Valenciana "ha mostrado el camino".

"Yo creo que esto es lo que debería pasar en el resto de comunidades donde el PP necesita el apoyo de Vox", ha sostenido. A su juicio, los 'populares' no pueden mostrarse en contra de la acogida de menores extranjeros no acompañados y después asumir el reparto u oponerse a las políticas europeas para después aprobarlas junto a los socialistas.

"Simplemente es sentido común. El primer paso se ha dado en Valencia, donde el presidente se ha preocupado por aprobar con Vox unos presupuestos que van a ir a favor de los ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer, y no de los intereses personales o partidistas", ha dicho Cañadas.

También ha contestado a la pregunta que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, lanzó en el pleno sobre si esta predisposición a negociar unas cuentas autonómicas a raíz del acuerdo en la Comunidad Valenciana estaba avalada por la directiva nacional de Vox.

"La dirección general de Vox dijo que si el PP decía que no a más reparto de menores migrantes y que no a las políticas de Europa, que es lo que ha hecho Mazón, pues que nosotros nos sentaríamos a hablar", ha afirmado, insistiendo en que la puerta no está cerrada.

"Nosotros siempre hemos estado dispuestos. Luego diremos cuáles son nuestras líneas rojas, que ellos llaman chantaje. Pero no es chantaje, es sentarse a negociar. Es que ellos harían lo mismo o peor, a mi me gustaría ver si fuese al revés, que gobierna Vox y que tenemos que pactar con ellos. ¿Cuáles serían las líneas rojas del PP? Eso sí que algún día lo veremos", ha aventurado la portavoz.

Cuando el Govern "toque a la puerta", ha detallado, más allá de los puntos acordados en la Comunidad Valenciana debería llevar bajo el brazo una rebaja de los requisitos del catalán en la función pública y la garantía de un "bilingüismo real" en la educación.

"Cuando el señor Costa tenga en su mano una solución para la lengua en función pública y en la educación, nosotros nos sentamos tranquilamente a hablar. Y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, o sea tampoco le va a sorprender", ha subrayado.

En la función pública, ha matizado, Vox pretende que se bajen los requisitos en según qué puestos de trabajo --"para ser jardinero, porque no creo que las plantas contesten en catalán", ha ironizado-- o que se mantenga la exención en la sanidad.

En la educación, ha defendido, que se ponga en marcha la libre elección de lengua. "Quien quiera catalán, todo en catalán, y quien quiera español, todo en español. Nunca hemos hablado de quitar el catalán", ha sentenciado.