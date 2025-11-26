Vox no apoyará el techo de gasto si no se produce "un milagro" y el PP asegura que continuarán los contactos

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, en rueda de prensa - VOX

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha subrayado que de momento no hay acuerdo para sacar adelante el techo de gasto, que se votará en el próximo pleno, mientras que el PP ha asegurado que continuará trabajando hasta el martes.

"Veremos si de aquí al martes se habrá dado algún milagro y podemos avanzar en esta negociación", ha dicho el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha insistido en que los de Santiago Abascal no pueden comenzar a hablar del techo de gasto y de los presupuestos de 2026 si hay "puntos fundamentales" del anterior pacto que no se han cumplido. Igualmente, ha considerado que es responsabilidad el Govern y del PP que, a su criterio, "ha ido agotando los plazos".

Sobre las negociaciones, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha expuesto que esta semana han continuado las aproximaciones y contactos con ambos grupos. "Seguimos trabajando de aquí al martes, que queda cas iuna semana", ha asegurado. Los 'populares', ha dicho Sagreras, tienen voluntad de aprobar el techo de gasto.

De su lado, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha dicho que la "pelota está en el tejado del Govern" y ha acusado al vicepresidente, Antoni Costa, de "cambiar las reglas del juego a mitad del partido".

En concreto, ha criticado que las negociaciones comenzaron centradas con el techo de gasto y que ahora Costa añade también los presupuestos. "Nosotros hablamos de techo PSIB, no entraremos a negociar los presupuestos", ha dicho.