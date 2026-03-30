Vox no desvela si apoyará el decreto anticrisis del Govern y critica que pidan "un consenso que no han tenido"

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Vox no ha desvelado este lunes si dará su apoyo al decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra que este miércoles está previsto que se aprueba un Consell de Govern extraordinario y advertido que el Ejecutivo está reclamando "un consenso que no ha tenido".
Lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, que se ha mostrado sorprendida después de que la presidenta, Marga Prohens, presentara el viernes el paquete de medidas.
"Quedamos en aportar nuestras medidas y que el decreto se podía aportar aquel viernes o este viernes, sin prisa pero sin pausa, y ahora nos piden un apoyo a un texto que no hemos leído ni tenemos un borrador", ha indicado.