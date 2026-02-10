Vox pide celeridad en la construcción de viviendas y Prohens defiende que el Govern "está en ello": "Nos quita el sueño"

Archivo - La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamado al Govern mayor celeridad y más medidas para impulsar la construcción de viviendas en Baleares, a lo que la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, ha asegurado que están "en ello" y que es tema que "quita el sueño" al Govern.

En la sesión de control al Govern, Cañadas ha subrayado que los ciudadanos "ya no pueden esperar más" el cambio que prometió el Govern. "A este paso en 2050 todavía no habremos cubierto la demanda", ha dicho, estimando que faltan unas 30.000 viviendas en las Islas.

Prohens ha coincidido en que es necesario corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda que, a su entender, se debe al crecimiento poblacional, y ha mencionado las iniciativas que ha puesto en marcha el Govern.

En concreto, la planificación de más de 5.000 viviendas a precio limitado, la tramitación de 1.200 viviendas públicas, otras 3.000 viviendas y la previsión de llegar a acerca de 20.000 viviendas en los próximos años.

"Hemos puesto las bases legislativas y condiciones para construir las 30.000 viviendas que faltan", ha sostenido, a la vez que ha defendido que esta vivienda no se puede construir para atraer más población sino que hay que priorizar a los residentes.