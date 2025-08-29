Vox pide consultas vecinales para decidir sobre la acogida de migrantes en los pueblos

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili - VOX

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en el Consell de Mallorca ha presentado una moción para que los vecinos de cada municipio puedan decidir, mediante consultas, si aceptan o no la instalación de centros de acogida de personas migrantes y menores extranjeros no acompañados.

"Basta ya de que el bipartidismo imponga a nuestra familias los efectos devastadores de la inmigración ilegal sin contar con nadie", ha afirmado el portavoz de la formación en la institución insular, Toni Gili. "Los mallorquines tienen derecho a ser escuchados y a decidir si quieren que en sus municipios se instalen estos centros", ha añadido.

Desde Vox aseguran que la "inmigración masiva" está generando un "aumento de la inseguridad, la degradación de barrios y una amenaza directa a la identidad y la convivencia en la Isla".

En palabras de Gili, "la política de puertas abiertas del bipartidismo ha fracasado y lo único que ha conseguido es llenar los bolsillos de las mafias y ONG subvencionadas que viven del efecto llamada".

La moción reclama que el Consell inste a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) a organizar consultas municipales y que, además, se exija al Gobierno central poner fin a las políticas que "favorecen la inmigración ilegal".

"Es una burla a los vecinos que nadie les pregunte, porque todos saben que ningún mallorquín quiero un centro de menas al lado de su casa", ha criticado. Gili ha asegurado que "por eso el bipartidismo los impone lejos de las urbanizaciones donde viven sus dirigentes, mientras condenan a los barrios humildes a sufrir las consecuencias".

Así, Vox ha defendido que la consulta ciudadana es la única vía para "proteger la seguridad, la convivencia y la voluntad de los mallorquines".

"Si el bipartidismo tuviera un mínimo de decencia, preguntaría a los vecinos, pero como saben cuál sería la respuesta, prefieren imponer sus planes en silencio", ha asegurado Gili. "Nosotros no lo vamos a permitir", ha advertido.