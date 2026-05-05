Vox pide explicaciones a Triguero por informaciones sobre presuntas irregularidades con vivienda de precio limitado

EIVISSA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Eivissa ha solicitado explicaciones al alcalde, Rafa Triguero, tras las informaciones publicadas sobre presuntas irregularidades relacionadas con su vivienda de precio limitado.

En un comunicado, desde Vox han recordado que es "imprescindible" que el alcalde ofrezca una aclaración pública y transparente que disipe cualquier duda entre los ciudadanos.

Vox ha subrayado que este asunto adquiere una especial relevancia en el contexto de la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad. En este sentido, el grupo municipal ha recordado que "la ejemplaridad en el acceso a vivienda protegida no es una opción, sino una obligación para cualquier cargo público".

El portavoz del grupo municipal, Héctor Andrés, ha señalado que "los ciudadanos merecen respuestas claras y sin ambigüedades ante unas informaciones que generan preocupación y desconfianza".

Asimismo, ha añadido que "la transparencia debe ser total cuando se trata de cuestiones que afectan directamente al acceso a recursos públicos tan sensibles como la vivienda".

Desde Vox en Eivissa han insistido en que, por el momento, su intención es conocer la versión oficial del alcalde y evitar valoraciones precipitadas sobre la información difundida por el digital 'La voz de Ibiza'.

En caso de no obtener explicaciones claras en los próximos días, trasladarán la cuestión al próximo pleno municipal y exigirán las correspondientes responsabilidades políticas.