Vox pregunta al Govern por la ejecución de sus enmiendas aprobadas en los presupuestos de 2025

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox ha registrado una batería de preguntas al Govern para conocer el estado de ejecución de las enmiendas de Vox aprobadas en los presupuestos autonómicos de 2025.

El objetivo, según ha señalado la formación en nota de prensa, es fiscalizar el grado de ejecución de estas medidas, un total de 15, que fueron incluidas en las cuentas a petición de Vox y que suponen partidas de más de 28 millones de euros.

Concretamente, la formación pregunta por el cumplimiento de partidas para compensar los efectos "negativos" de las políticas europeas en el sector agrario y para la promoción del producto local balear, así como por una partida de 2 millones de euros para ayudas a la natalidad y apoyo a la familia.

En materia de lengua, se incluyó una enmienda para dotar de 21 millones de euros el plan de libre elección de lengua para ampliar los centros adheridos, una convocatoria de subvenciones para la protección y divulgación del patrimonio cultural balear y otra para la promoción de las modalidades lingüísticas de las Islas.

Por otra parte, Vox pregunta por las pruebas dentales para determinar la edad de menores migrantes no acomapañados, en concreto, por el número y el resultado de las mismas, así como por la Oficina Antioukpación.

Además, los de Abascal preguntan al Govern por las partidas para mejorar los servicios de protección civil de todos los municipios, para aumentar las ayudas al alquiler para jóvenes, para la compra de cámaras de videovigilancia para Calvià y para unas ayudas a autónomos y pymes para nuevas contrataciones.

Otras iniciativas están relacionadas con las 'escoletas' de Bunyola, Palmanyola y Petra, así como una subvención a este último municipio para la dinamización cultural y turística centrada en el legado de San Junípero Serra.

Los de Santiago Abascal han remarcado que estas partidas "no son promesas", sino que son compromisos firmados y aprobados en los presupuestos "gracias al impulso de Vox". "No vamos a permitir que el Govern utilice nuestras enmiendas como propaganda sin ejecutar ni un solo euro", han advertido.

Por ello, han reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare la fase de desarrollo y situación administrativa de cada una de las iniciativas, concluyendo que "el control del gasto público es una obligación constitucional y una exigencia moral con los ciudadanos de Baleares".