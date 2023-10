Vox quiere que los alumnos de Baleares "puedan estudiar en castellano o catalán sin injerencias de la otra lengua"

En la aplicación de la libre elección de lengua, Vox reconoce que "hace falta progresividad" y se muestra "dispuesto a negociar"



PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este lunes su Proposición No de Ley (PNL), que se debatirá mañana en el Parlament, explicando que su intención es que los alumnos de Baleares "puedan estudiar tanto en castellano como en catalán sin que haya ninguna injerencia de la otra lengua". Si bien, ha reconocido que, en su aplicación, "hace falta progresividad" y, por este motivo, "se ha mostrado dispuesto a negociar".

Así se ha expresado el portavoz parlamentario adjunto de Vox, Francisco José Cardona, en una rueda de prensa, donde ha reiterado que la libre elección de la lengua en la enseñanza es "un punto del acuerdo de gobernabilidad firmado por PP y Vox" y se ha mostrado "dispuesto a negociar" su aplicación "sin líneas rojas, más allá del cumplimiento de la legalidad vigente y de la búsqueda del bienestar de los ciudadanos" porque "no descarta que en el debate parlamentario se puedan presentar enmiendas".

"Vox está dispuesto a escuchar y a abrir una negociación" con el Partido Popular en este sentido a pesar que entiende que Baleares "es una comunidad bilingüe y, como tal, todos los profesores son capaces de entender y dar la lección en castellano y catalán, ambas, además, lenguas cooficiales que no son extrañas para los alumnos" porque, ha reconocido, "es necesario una progresividad, un tiempo de adaptación, hasta que no se pueda ejecutar al 100 por ciento esta iniciativa", que plantea que los alumnos "puedan estudiar en castellano o catalán sin ninguna interferencia de la otra lengua".

"No nos preocupa que haya más gente interesada en que su lengua vehicular de enseñanza sea una u otra, sino que se garantice la libre elección de lengua en la educación, que los ciudadanos pueda elegir", ha añadido asimismo, precisando que "tanto si hay más demanda de estudiar en castellano como de hacerlo en catalán bien estará". "No hay ningún temor a que pueda haber esa diferencia" porque este es "un problema generado en la política, no en la vida real", ha subrayado.

ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DEL CATALÁN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Por otro lado, el portavoz parlamentario adjunto de Vox, Francisco José Cardona, ha reiterado su posición favorable a la eliminación del catalán, como requisito, en toda la función pública.

"En Vox, creemos que el catalán debe ser un mérito, nunca un requisito", ha defendido, argumentando que lo contrario "impide que otros ciudadanos del país, entendiéndose del conjunto del resto de España, no puedan acceder a la misma en esta Comunidad Autónoma".

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSULTIU SOBRE DECRETOS LEY

Finalmente, Cardona se ha mostrado en contra de la toma en consideración una Proposición de Ley de Més per Menorca para modificar la ley del Consell Consultiu y que este órgano tenga que pronunciarse sobre los decretos ley antes de su convalidación o tramitación parlamentaria.

El portavoz parlamentario adjunto de Vox ha señalado que esta Proposición de Ley "no tiene cabida en el Estatut d'Autonomia", debido a que "el decreto ley tiene una condición de excepción y de urgencia". "Un decreto ley no puede ser frenado por dictámenes o informes del Consell Consultiu porque se desvirtuaría esta figura y ya hay otros mecanismos para hacerlo a posteriori si se han conculcado derechos".