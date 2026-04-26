Vox recurre el intento del Gobierno de retirar el monolito de sa Feixina

Archivo - El monumento de Sa Feixina. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Baleares ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Gobierno mediante la cual se pretende retirar el monolito de sa Feixina, en Palma.

La iniciativa ha sido impulsada de manera coordinada por el grupo municipal en el Ayuntamiento, el grupo parlamentario y la estructura del partido.

Vox, en un comunicado, ha considerado que la incorporación del monumento en el censo de simbología franquista y su eventual retirada "supone un nuevo ataque al poder judicial dado que ignora resoluciones firmes que ya han avalado su legalidad tras su resignificación".

"El Gobierno vuelve a situarse por encima de los tribunales, reabriendo de forma artificial un asunto que ya fue resuelto conforme a derecho", han subrayado los de Santiago Abascal.

La formación ha considerado que esta decisión "responde a la voluntad del PSOE de seguir dividiendo a los españoles y utilizar la historia como herramienta política".

Lejos de "cerrar heridas", ha sostenido Vox, el Gobierno "insiste en reabrirlas con fines ideológicos, imponiendo un relato parcial y sectario que nada tiene que ver con la realidad jurídica ni con la convivencia entre los ciudadanos".

El partido ha defendido que sa Feixina reúne "tres elementos esenciales" que justifican plenamente su conservación, el primero de ellos "su valor histórico, artístico y arquitectónico".

También el hecho de que, tras la retirada de los elementos de "exaltación franquista", el monolito conmemora a las víctimas de ambos bandos, "alejándolo de cualquier interpretación ideológica excluyente"; y de que su condición de bien patrimonial catalogado implica un nivel de protección jurídica "que impide su eliminación sin una justificación reforzada".

Vox, además, ha argumentado que la resolución ahora recurrida no ha cumplido con los trámites de audiencia pública y no ha contado con la participación necesaria del Consell de Mallorca, órgano competente en materia de patrimonio histórico.