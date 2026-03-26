Palma protege el monolito de Sa Feixina el mismo día que el Gobierno central ordena su retirada

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves la modificación del plan general para catalogar el monumento de Sa Feixina y lo ha hecho justo el mismo día en que se ha dado a conocer que el Gobierno central lo incluirá en la lista de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática para que sea retirado del espacio público.

Según la Resolución emitida desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento “debe entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista; un culto que constituyó una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas”.

Para la asociación Memòria de Mallorca la integración del monolito de Sa Feixina --levantado por el franquismo en honor a los fallecidos en el Crucero Baleares, pero ya despojado de simbología-- en el censo de elementos contrarios a la memoria democrática es "un paso adelante muy importante" para la asociación, que viene reclamado su retirada desde hace años.

Esta decisión, ha subrayado la entidad, abre la puerta a iniciar un nuevo proceso judicial para avanzar en su demolición definitiva.

En el pleno del Ayuntamiento de Palma, después de que el portavoz del PSIB, Xisco Dalmau, haya pedido la retirada del punto del orden del día, el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha situado el debate en los tribunales de justicia y ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) se pronunció en favor de la conservación porque no existe exaltación activa de la dictadura.

Fidalgo ha recordado también que los tribunales dieron validez a la resignificación impulsada en 2010 siendo alcaldesa la socialista Aina Calvo. "Los tribunales ya han hablado y cuando los tribunales hablan, la política responsable y seria escucha y cumple", ha concluido.

Dalmau, por su parte, ha insistido en que no se aprecian razones artísticas ni arquitectónicas que justifiquen el mantenimiento.

La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha señalado que el monumento de Sa Feixina fue construido para "elevar a quienes atacaron, persiguieron y mataron a personas inocentes". Durante su intervención, Muñoz ha afirmado que cada piedra del monumento "habla de una dictadura que sembró terror". "Sa Feixina caerá", ha concluido.

Por su parte, la edil de MÉS per Palma Kika Coll ha calificado el mes de marzo como el de "la cruzada contra la memoria" y ha relacionado la protección de Sa Feixina con la derogación de la ley de memoria y la prohibición de un homenaje escolar en el busto de Aurora Picornell. Para la ecosoberanista, el espíritu democrático del equipo de gobierno tiene "fisuras".

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha recordado que Sa Feixina es un bien que debe protegerse y que la Justicia se ha pronunciado en la obligación de la catalogación. Coll ha criticado el "sectarismo propio de talibanes" de la izquierda y ha agradecido el movimiento vecinal que se ha opuesto a la retirada.

HOMENAJE AL CRUCERO BALEARES

Este Monumento fue construido en plena dictadura franquista (1948) para homenajear a los casi 800 combatientes sublevados que murieron en el hundimiento del ‘Crucero Baleares’, ocurrido en la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1938.

El hundimiento se produjo como consecuencia del ataque de la flota republicana durante la Batalla del Cabo de Palos (Murcia), el mayor combate naval de la Guerra de España.

En un comunicado, el Ministerio ha recordado que desde el momento en el que se estaba desarrollando la Guerra, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos en tanto parte de la estrategia legitimadora de la dictadura.

Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo.

La inclusión de este monumento en el Catálogo se hace en virtud de un informe de la Comisión Técnica, que ya ha sido remitido al Ayuntamiento de Palma para que lo retire.