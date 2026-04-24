Vox registra una iniciativa en el Congreso para defender el monolito de sa Feixina que el Gobierno ordenó retirar

Archivo - Imagen de recurso del monolito de Sa Feixina, monumento, Crucero Baleares - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para defender el monolito de sa Feixina, en Palma, tras la decisión del Gobierno de incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática el pasado 26 de marzo para que sea retirado del espacio público.

La iniciativa, según ha señalado la formación en una nota de prensa, exige al Ejecutivo que deje sin efecto esta resolución y que "cese en su acoso contra un conjunto monumental que honra a los 788 oficiales y marineros fallecidos en la Batalla del Cabo de Palos en 1938".

Vox ha subrayado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dictó sentencia en junio de 2021 obligando al Consell de Mallorca a catalogarlo como Bien del Patrimonio, al entender que no vulneraba la Ley de Memoria Histórica y que su valor histórico y urbano justificaba su conservación.

No obstante, han criticado, "el Gobierno de Sánchez ignora deliberadamente ese pronunciamiento judicial y traslada al Ayuntamiento de Palma la orden de derribo".

Igualmente, la PNL insta al Gobierno a "cesar cualquier iniciativa de eliminación de símbolos históricos por razones ideológicas" y a derogar la ley de memoria democrática, argumentando que es "un instrumento utilizado para imponer una versión oficial de la historia que excluye a las víctimas del bando nacional".

El diputado balear de Vox, Jorge Campos, ha reivindicado que lleva "más de diez años en la lucha por proteger, no solo el monumento, que es patrimonio de todos, sino también la memoria de los fallecidos en el Crucero Baleares".

"Ahora toca llevar esta lucha al Congreso de los Diputados, ante el empeño del gobierno socialista en derribarlo al más puro estilo talibán, incluso estando catalogado y protegido por sentencia judicial", ha sostenido.