Vox reivindica su "buena gestión" en el Consell de Mallorca y señala que Galmés "no les nombre, ni se lo agradezca"

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Antoni Gili, comparece tras el inicio del Debate de Política General. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha destacado sus "logros" y "buena gestión" en el Consell de Mallorca pero ha recriminado que el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, "no les ha nombrado, ni agradecido" esta labor en su discurso del Debate de Política General.

Así se ha pronunciado el portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Antoni Gili, en declaraciones a los medios, después de la intervención de Galmés, que ha descrito como un "balance" de los tres años de esta legislatura compartida entre el PP y Vox en el Consell de Mallorca.

Gili ha asegurado que en los departamentos que gestiona Vox "se prima la eficacia y la eficiencia" con políticas "alejadas del sectarismo".

También ha reconocido como "importante" el anuncio de Galmés sobre el convenio que firmará el Consell de Mallorca con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para construir vivienda protegida al lado del Velòdrom Illes Balears de Palma.

Sin embargo, ha considerado que se ha "pasado de puntillas" sobre algunos aspectos que en Vox creen que hay que "profundizar" y en los que incidirá este martes con el reinicio del debate.

"Vox no ha venido a gestionar lo existente, sino a cuestionarlo y reformularlo, ya que defiende unas políticas valientes pero el PP se queda a las puertas y no acaba de traspasarlas", ha argumentado.

Gili ha resaltado que el del Consell de Mallorca es un gobierno "estable", pese a que ha apuntado que aspiran a "construir la senda que necesita la sociedad mallorquina y española" y no a "quedarse a las puertas".