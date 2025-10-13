Vox reivindica el Día de la Hispanidad pese al "bochorno" de un presidente "que no puede ni sabe estar a la altura"

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha reivindicado la celebración este domingo, 12 de octubre, del Día de la Hispanidad pese al "bochorno" de un presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "que no puede ni sabe estar a la altura".

Cañadas se ha pronunciado de este modo, este lunes, en la rueda de prensa un día antes del pleno, en la que ha recordado la celebración este domingo del Día 12 de octubre, con un presidente "ilegítimo, incapaz de representar a la nación y que tuvo que salir corriendo del Palacio Real antes de que finalizara la recepción porque no soporta escuchar lo que el pueblo le tiene que decir: que no le quiere, que no le respeta y que no le reconoce como líder digno de esta patria".

En este sentido, ha lamentado como "incluso se ha visto como la TVE quitó los abucheos" a Sánchez "para que ningún español que ve la televisión pública pueda ver como se rechaza a este presidente".

"Qué bochorno tener un presidente que no puede ni sabe estar a la altura de un día tan importante, como el Día de la Hispanidad, para celebrar lo que somos, nuestra historia, cultura y unidad", ha expresado la portavoz parlamentaria de Vox, lamentando que "mientras el presidente huía sus socios, los de Bildu, Sumar, separatistas, salían una vez más a atacar a España y a su historia con esa retórica inculta, ignorante e infantil de genocidio y nada que celebrar".

"Claro que hay que celebrar", ha reprochado Cañadas. "Hay que celebrar que España fue una gran nación y que puede volver a serlo pero no con esta mafia, por supuesto en el poder", ha considerado, opinando que "esto es lo que tiene España, una mafia y no un gobierno, una mafia que ha secuestrado las instituciones, que reparte poder entre socios que desprecian a la bandera, que negocia la justicia, la educación y hasta la propia unidad de España como si fueran cromos".

Ante esto, la portavoz ha asegurado que Vox "no va a fingir una normalidad que no existe". "Cuanto más lejos estamos de esta mafia, más cerca estamos del pueblo español, que necesita que alguien diga la verdad y le plante cara", ha reivindicado, exponiendo que, por este motivo, "Vox estuvo este domingo en la calle, con la gente, con los que levantan cada día este país, con los que no se resignan, y con los que sienten orgullo de ser españoles y con los que no se van a rendir jamás".

De este modo, Cañadas ha dicho "alto y claro" que este Gobierno "no representa a España" y que "Vox no descansará hasta recuperar la dignidad de las instituciones y hasta que España vuelva a estar en manos de quienes la aman y la defienden", porque "España merece un presidente que camine entre su pueblo, no que huya de él; un gobierno que celebre su historia, no que la pisotee, y Vox estará ahí". "No les vamos a dar ni un segundo de respiro, no les vamos a dejar en paz y no vamos a parar hasta echarles de este Gobierno".

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DERIVADAS DEL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Por otro lado, y para terminar, la portavoz parlamentaria de Vox, ha recordado que han presentado 20 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General.

Entre ellas, ha destacado que las propuestas presentadas en materia de inmigración, vivienda y ayudas sociales "con prioridad nacional" son en las que se han basado.

Además, y "un poco acorde a coger el guante al discurso que hizo la presidente del Govern, Marga Prohens", la portavoz parlamentaria de Vox ha considerado que no cree que se puedan rechazar sus 20 propuestas de resolución, al considerarlas "de sentido común".