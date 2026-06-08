Vox reprocha al Govern la "falta de medidas valientes" en vivienda y cree que todas sus políticas "han fracasado"

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas, durante una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reprochado al Govern la "falta de medidas valientes" en materia de vivienda, considerando que todas las políticas de Marga Prohens en este sentido "han fracasado".

"No digo que no se haya hecho nada, pero todo lo que han hecho ha fracasado", ha criticado en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha remarcado que "la asignatura de la vivienda está suspendida".

Para Cañadas, Baleares está "muchísimo mejor" ahora que con el Govern del Pacte pero, se podría "haber hecho mucho más" con las medidas propuestas por Vox. No obstante, ha añadido que en materia de vivienda "está igual que con la izquierda, o sea, fatal".