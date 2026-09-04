Vox tiende la mano al Govern para estudiar unos eventuales presupuestos de 2027: "Como siempre, nos sentaremos a hablar

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado que su partido tenderá la mano al Govern cuando este presente el techo de gasto y unos eventuales presupuestos autonómicos para 2027.
"Como siempre, nos sentaremos a hablar", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que la tarde de este viernes ha mantenido con la presidenta del Ejecutivo regional, Marga Prohens, para dar inicio al curso político.
Prohens, ha explicado, le ha confirmado que presentarán un techo de gasto con la intención de que sea aprobado por el Parlament y poder elaborar unos presupuestos para el año que viene.
"Veremos a dónde van las partidas económicas, hasta qué punto podemos opinar, ver de dónde hay que quitar o dónde hay que reforzar... Pero hasta que no veamos el techo de gasto no podemos opinar", ha señalado Cañadas.
En cualquier caso, ha asegurado que su partido "tenderá la mano" al Govern en una muestra de su "responsabilidad pensando en los ciudadanos de Baleares".