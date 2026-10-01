Vox, todavía sin candidato, sitúa la "remigración" en el centro de su estrategia electoral en Baleares

Reunión de Vox Baleares en su sede en Palma con motivo del inicio del curso político - EUROPA PRESS

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, ha situado la "remigración", además de la conocida como "prioridad nacional y la desregulación" como los pilares de su estrategia de cara a las elecciones de 2027, para las que la formación en las Islas todavía no ha designado candidato.

"Donde me ponga el partido estaré bien", ha afirmado Le Senne en declaraciones a los medios este jueves con motivo del inicio del curso político de Vox, al ser preguntado por si desearía continuar al frente del Parlament, en caso de que los resultados electorales permitieran un acuerdo con el PP.