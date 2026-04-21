Vox vota en contra de todas las enmiendas del PP a la ley de proyectos estratégicos

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha votado en contra de todas las enmiendas del PP presentadas al proyecto de ley de proyectos estratégicos en la reunión de la ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament celebrada este martes.

Según fuentes de la formación, Vox no ha apoyado estas enmiendas argumentando que no fueron pactadas y que para contar con su voto sería necesario abrir otro espacio de negociación.

De este modo, los de Santiago Abascal han tumbado las cerca de 80 enmiendas de los 'populares' ya que, han sostenido, el pacto se centraba en las enmiendas presentadas por Vox.

Ahora, estas enmiendas quedan vivas y se volverán a debatir en comisión donde, ha avisado Vox, si no hay acuerdo volverán a votar en contra.