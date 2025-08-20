'Vuelta al cole' en Baleares: hasta 850 euros por alumno y entre un 10 y un 15% más cara que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de varios niños a su llegada al colegio - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El gasto escolar sube este año un 5 por ciento respecto a 2024

El archipiélago sigue entre un 10 y un 15 por ciento por encima de la media nacional

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vuelta a las aulas vuelve a suponer un esfuerzo para las familias de Baleares. De hecho, según las estimaciones de la agrupación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), el coste medio para un alumno de primaria rondará este año los 850 euros, lo que supone un incremento cercano al 5 por ciento respecto al año pasado.

El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que, aunque el aumento "no es tan significativo" como el registrado en 2024, el gasto escolar sigue siendo elevado, especialmente en los cursos de primaria.

"La primaria suele ser el grupo más caro --entre primaria, secundaria y estudios postobligatorios--, sobre todo por el desembolso en material y calzado", ha indicado. Además, si el colegio impone el uso del Chromebook, el gasto puede aumentar.

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR, ENTRE LOS ARTÍCULOS MÁS DEMANDADOS

Rodríguez ha precisado que los libros y el material escolar son las partidas que más pesan en el presupuesto familiar, por encima de ropa o calzado, y ha advertido de que son precisamente estos artículos los que más se están encareciendo en las últimas campañas.

El representante de la entidad ha subrayado que existen diferencias notables entre centros públicos, concertados y privados. "Los concertados y privados suelen ser bastante más caros porque imponen más material, como uniformes o chándales, que en la pública no se piden", ha explicado. "Esto incrementa mucho el importe del gasto", ha añadido.

En cuanto a la comparativa con el resto del país, Rodríguez ha recordado que Baleares se sitúa habitualmente entre un 10 y un 15 por ciento por encima de la media nacional en el coste de la 'vuelta al cole', una tendencia que, según ha augurado, continuará este curso.

Con respecto a los hábitos de las familias, el presidente de Consubal ha destacado que "cada vez se recurre más al reciclaje de materiales y libros de segunda mano", un cambio de tendencia que ayuda a contener el gasto.

¿CÓMO AHORRAR EN LA 'VUELTA AL COLE'?

Sobre las recomendaciones para afrontar la campaña, Rodríguez ha aconsejado lo siguiente:

- Adelantar las compras para evitar subidas de última hora.

- Recurrir a todo lo que se pueda reutilizar de otros cursos, ya sean libros, material escolar, mochilas o ropa.

- No acudir con los niños a la hora de hacer las compras, para evitar gastos innecesarios.

Según ha explicado el presidente de Consubal, "ir con los niños conlleva que puedan pedir caprichos que nos pueden hacer gastar más de la cuenta", ha explicado. "Por ejemplo, muchas veces piden mochilas con un dibujo especial que pueden costar entre un 40 y un 50 por ciento más que otras opciones más asequibles", ha señalado.