Vuelve la Fira de la Sardina de Palma: del 14 al 17 de mayo

La Fira de la Sardina de Palma, en su primera edición. - FIRA DE LA SARDINA

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Fira de la Sardina de Palma, organizada por la Cofradía de Pescadores y el Ayuntamiento, será del 14 al 17 de mayo.

Lo ha anunciado la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

El equipo de gobierno ha autorizado la celebración del contrato de patrocinio publicitario del evento, al cual el Consistorio destinará cerca de 30.000 euros.

La segunda edición de la Fira de la Sardina tendrá lugar entre el 14 y el 17 de mayo en Palma y, un año más, buscará poner en valor tanto la sardina mallorquina como el pescado azul en su conjunto.

Para Celeste, con esta reedición la feria aspira a convertirse en un "referente gastronómico y cultural" de la ciudad. La primera edición se cerró con más de 3.000 kilos de sardina mallorquina consumidos.