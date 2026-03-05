Xisca Mir liderará la nueva coordinadora de MÉS per Palma con el objetivo de volver a gobernar - MÉS PER PALMA

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La geógrafa y activista social y cultural Xisca Mir Socías liderará la nueva coordinadora de MÉS per Palma con el objetivo de volver a gobernar el Ayuntamiento de la ciudad "desde una mirada de izquierdas, feminista y ecologista".

El relevo al frente del máximo órgano de la formación, han señalado los ecosoberanistas en un comunicado, llega en un "momento crítico marcado por las políticas nefastas" del PP y Vox, a los que ha acusado de "expulsar a los vecinos de sus barrios disparando el precio de la vivienda y convirtiendo Palma en un producto al servicio de la especulación.

En ese contexto, la nueva dirección de MÉS per Palma nace con la vocación de "ser una alternativa real de gobierno desde una mirada de izquierdas, feminista y ecologista".

"Palma no debe continuar siendo un negocio para unos pocos mientras la mayoría es expulsada de su casa. Por eso nos organizamos, para recuperar la ciudad para su gente", ha afirmado Mir.

La nueva coordinadora del partido pretende abrir una nueva etapa "basada en la escucha activa y la proximidad" y con la voluntad de "tejer complicidades con vecinos, asociaciones y colectivos de todos los barrios de la ciudad".

En esa línea, su principal objetivo será preparar "un proyecto de ciudad valiente, con capacidad de gobernar y transformar Palma" y ofrecer a la ciudadanía "una alternativa que ponga límites reales a la especulación, que garantice el derecho a la vivienda y que proteja el territorio".

"Queremos una Palma pensada para las personas, no para los fondos buitre. Una ciudad feminista, cohesionada y orgullosa de su identidad. Ante la globalización que lo uniformiza todo, nosotras defendemos una ciudad con alma, con raíces y con futuro", ha declarado Mir.