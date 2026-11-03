Xisca Mir sustituirá como regidora de MÉS per Palma a Miquel Àngel Contreras

La coordinadora de MÉS per Palma, Xisca Mir, y el actual regidor de la formación en Cort, Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual coordinadora de MÉS per Palma y número dos de la candidatura a las elecciones municipales de 2027, Xisca Mir, se incorporará al grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de Palma, en sustitución de Miquel Àngel Contreras.

Mir ocupó el número cinco de la lista electoral de MÉS per Palma en 2023 y remplazará a Contreras, que renunciará al acta de regidor en el pleno ordinario del próximo 26 de noviembre para iniciar una nueva etapa profesional.

En un comunicado, MÉS per Palma ha indicado que la toma de posesión de Mir está prevista para el 17 de diciembre y la decisión se ha dado a conocer este martes a la asamblea de la formación local celebrada en La Col·lectiva. En ella ha participado la candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados a las elecciones generales del 29 de noviembre, Carme Gomila.

El relevo de Contreras también se ha comunicado mediante una carta enviada a la militancia, firmada conjuntamente por Contreras, Mir y el candidato a la alcaldía de MÉS per Palma, David Pujol.

Mir ha expresado su "satisfacción" por esta nueva responsabilidad. "Asumo este reto con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de hacer trabajo. Palma necesita una alternativa que ponga las personas en el centro, que defienda el derecho a la vivienda y que construya una ciudad más justa, habitable, feminista y sostenible", ha alegado.

La actual coordinadora ha remarcado el carácter colectivo del proyecto, ya que, a su modo de ver, "no se trata de nombres", sino de "un equipo y un proyecto compartido" porque en MÉS per Palma quieren trabajar "junto a la gente para construir la Palma que se merece".

Pujol ha destacado la incorporación de Mir y ha agradecido la dedicación de Contreras, que ha asumido responsabilidades institucionales tanto en el gobierno municipal como la oposición, además de haber sido coordinador de la formación.

"Mir representa el compromiso y el trabajo colectivo y Contreras ha sido una pieza fundamental del proyecto. Se le agradece profundamente todos estos años de dedicación y generosidad", ha afirmado Pujol.

Por su parte, Contreras ha expresado su apoyo al relevo, dado que las responsabilidades institucionales son "temporales" pero ha aclarado que el compromiso con el proyecto "continúa". "Dejo el Ayuntamiento con la tranquilidad de saber que Mir hará un gran trabajo", ha defendido.